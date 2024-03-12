عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استبعاده من معسكر المنتخب.. والد النني: ابني تحت أمر منتخب مصر

صدى البلد

علق ناصر النني، والد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على افتتاح ابنه غرفة للصلاة في ستاد الإمارات،  ملعب نادي أرسنال الإنجليزي.

محمد النني يفتتح غرفة للصلاة في إستاد الإمارات ملعب نادي أرسنال الإنجليزي

غياب النني| تشكيل أرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وقال ناصر النني في مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن”  المذاع على قناة “الحدث اليوم” : فخورين بما يفعله محمد النني في بريطانيا".

وأضاف ناصر النني:" ناس كتير دخلت الإسلام في بريطانيا بسبب أفعال محمد النني ومحمد صلاح والتي تظهر تمسكهما بدينهما".

وعن عدم مشاركة ابنه في معسكر المنتخب المقبل، قال ناصر النني:" كلنا مع منتخب مصر ومحمد ابني بيحب منتخب مصرـ وتحت أمره في أي وقت".

وافتتح محمد النني غرفة للصلاة في ستاد الإمارات ملعب نادي أرسنال الإنجليزي.

وكتب النني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “X”:"أنا فخور للغاية بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".

النني ناصر النني محمد النني أرسنال اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

لحظات تقطع الأنفاس.. سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر أرضًا خلال مباراة الاتحاد

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي يشكف الحالة الصحية للاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

يا رب طمَّنا.. خالد الغندور يدعو للاعب فيوتشر بعد تعرضه للإغماء ونقله للمستشفى

ضبط 3 أشخاص لنشرهم ادعاءات كاذبة عبر «تيك توك» بشأن تفتيشهم بحثا عن عملات أجنبية

بعد استبعاده من معسكر المنتخب.. والد النني: ابني تحت أمر منتخب مصر

دعاء صلاة الليل المستجاب .. أدركه بـ 5 كلمات حتى وداع رمضان

چوري بكر: «مفيش ست ما بتاخدش بالها إنها بتتخان»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ