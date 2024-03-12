بعد استبعاده من معسكر المنتخب.. والد النني: ابني تحت أمر منتخب مصر

علق ناصر النني، والد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على افتتاح ابنه غرفة للصلاة في ستاد الإمارات، ملعب نادي أرسنال الإنجليزي.

وقال ناصر النني في مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” : فخورين بما يفعله محمد النني في بريطانيا".

وأضاف ناصر النني:" ناس كتير دخلت الإسلام في بريطانيا بسبب أفعال محمد النني ومحمد صلاح والتي تظهر تمسكهما بدينهما".

وعن عدم مشاركة ابنه في معسكر المنتخب المقبل، قال ناصر النني:" كلنا مع منتخب مصر ومحمد ابني بيحب منتخب مصرـ وتحت أمره في أي وقت".

وافتتح محمد النني غرفة للصلاة في ستاد الإمارات ملعب نادي أرسنال الإنجليزي.

وكتب النني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “X”:"أنا فخور للغاية بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".