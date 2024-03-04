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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب النني| تشكيل أرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

أعلن فريقا آرسنال وشيفيلد يونايتد، تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما مساء الاثنين على أرض الثاني، في ختام الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يجر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، أي تغيير على تشكيله الأساسي، حيث سيقود كاي هافيرتز خط الهجوم، بإسناد من الجناحين بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

وفي خط الوسط، يتواصل وجود الإيطالي جورجينيو في التشكيل الأساسي، بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة.

ويتواجد اسم المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس على دكة بدلاء آرسنال بعد شفائه من الإصابة، والأمر نفسه ينطبق على لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، فيما يتواصل غياب أولكسندر زينتشينكو للسبب ذاته.

تشكيل آرسنال

رايا، وايت، ماجالايس، ساليبا، كيويور، رايس، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، هافيرتز.

تشكيل شيفيلد يونايتد

جربيتش، تروستي، هامر، ماكبيرن، أحمدوزيتش، نوروود، روبنسون، بوجل، سوزا، ديفيس، مكاتي.

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