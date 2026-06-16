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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
أسماء عبد الحفيظ

انتشر خلال الفترة الأخيرة على تطبيق تيك توك تريند غريب يعرف باسم "السمكة الحديدية"، حيث يقوم البعض بوضع قطعة صغيرة مصنوعة من الحديد على شكل سمكة داخل أواني الطهي أثناء إعداد الطعام، بزعم أنها تساعد على زيادة نسبة الحديد في الوجبات والوقاية من فقر الدم. 

لكن هل يمكن حقًا أن تكون هذه القطعة الصغيرة حلًا لمشكلة نقص الحديد؟ ومتى تصبح غير كافية؟

ما هي السمكة الحديدية؟

السمكة الحديدية عبارة عن قطعة مصنوعة من الحديد عالي النقاء، تُضاف إلى الماء أو الطعام أثناء الطهي لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، خاصة مع الأطعمة أو السوائل التي تحتوي على نسبة من الأحماض مثل عصير الليمون أو الطماطم، حيث تساعد الحموضة على انتقال كمية صغيرة من الحديد إلى الطعام،وفقاً لما نشره موقع "SELF".

وقد صُممت هذه الفكرة في الأصل لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص الحديد وصعوبة الحصول على المكملات الغذائية، بهدف توفير وسيلة بسيطة لزيادة كمية الحديد المستهلكة يوميًا.

هل تساعد فعلًا في علاج نقص الحديد؟

ما هي السمكة الحديدية؟  

تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام السمكة الحديدية بانتظام قد يساهم في زيادة كمية الحديد الموجودة في الطعام، وقد يساعد بعض الأشخاص المعرضين لخطر نقص الحديد، خاصة في المناطق التي تعاني من سوء التغذية.

لكن الخبراء يؤكدون أنها ليست علاجًا سحريًا، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لعلاج حالات نقص الحديد الشديدة أو فقر الدم الناتج عن أسباب طبية مختلفة، لأن العلاج يحتاج إلى تشخيص السبب وتحديد الجرعة المناسبة من الحديد تحت إشراف الطبيب.

من أكثر الأشخاص عرضة لنقص الحديد؟

تشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد:

  • النساء خلال فترة الحمل أو مع غزارة الدورة الشهرية.
  • الأطفال والمراهقون خلال مراحل النمو السريع.
  • الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية من الأطعمة الغنية بالحديد.
  • مرضى بعض اضطرابات الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص الحديد.

وتظهر أعراض نقص الحديد في صورة الشعور بالتعب المستمر، وشحوب البشرة، والدوخة، وتسارع ضربات القلب، وضعف التركيز.

أفضل المصادر الطبيعية للحديد

إلى جانب أي وسائل مساعدة، يبقى الحصول على الحديد من الغذاء هو الأساس، ومن أهم الأطعمة الغنية به:

  • اللحوم الحمراء والكبدة.
  • الدواجن والأسماك.
  • العدس والفاصوليا والبقوليات.
  • الخضروات الورقية مثل السبانخ.
  • المكسرات والبذور.

كما يساعد تناول مصادر فيتامين C مثل البرتقال والليمون والفلفل الملون على تحسين امتصاص الحديد من الطعام.

هل توجد مخاطر من استخدامها؟

عند استخدام السمكة الحديدية الأصلية المصنوعة وفق المعايير المخصصة للطهي واتباع التعليمات الصحيحة، تعتبر آمنة لمعظم الأشخاص. لكن الإفراط في تناول الحديد أو استخدام منتجات مجهولة المصدر قد لا يكون مناسبًا للجميع، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤدي إلى زيادة تراكم الحديد في الجسم.

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تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
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