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طبيبة تكشف عن السمكة الحديدية المعالجة لفقر الدم والأنيميا

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري بنقابة البيطرين علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن السمكة الحديدية. 

وقالت سماح في منشورها ان " خريـج العلـوم الكنـدي "Christopher Charles" كـان يـزور دولـة كمبوديـا من 6 سنيـن دولة فقيـرة، لفـت انتباهـه هنـاك المشاكـل الصحيـة التي تواجـه الأطفـال سـواء ضعـف جسـدي أو عقلـي وبالنسبـة للنسـاء كن يعانـين من التعـب والصـداع والأكثـر مرضًـا كن النسـاء الحوامـل اللواتي يواجهـن مشاكـل خطيـرة قبل الولادة ونزيـف..

تشارلـز بحـث فاكتشـف أن مشكلـة النـاس  كانـت فقـر الدم الناتـج عن سـوء التغذيـة لأنهـم يعتمـدون على أغذيـة فقيـرة بعنصـر الحديـد فكر الدكتـور في حل بديـل.

وكانت فكـرة جديـدة ناتجـة من أبحـاث أكـدت أن الطهـي في الأوانـي الحديديـة يزيـد محتـوي الغـذاء المطهـو بعنصر الحديـد، وقـرر يصنـع قطعـة حديديـة علي شكل زهـرة لكنها لم تعجب النـاس بصراحـة، ففكر أن  النـاس هنـا تحب السمـك احنا نعملهـم سمكـة حلـوة وصغيـرة  وفعـلًا السكـان فرحـوا بهـا لأن السمكـة عندهـم رمـز للحظ السعيـد في الثقافـة الكمبوديـة وسموهـا Lucky Iron Fish..

أن السمكـة الحديديـة  مصنوعـة من الحديـدوز ferrous iron الطبيعـي يعني من الآخر آمـن وسهـل الامتصاص، وكمان مُصممـة أنها تحـرر 70 ميكروجرام للنسـاء والأطفـال.

من الجميـل أن نعرف  أن الطريقـة البسيطـة هذه وفـرت 75%  من الحاجة اليوميـة المُوصى بهـا من عنصـر الحديـد .
شعـب كمبوديـا يستخدم السمكـة إلى الآن  وفعـلًا بعـد ١٢ شهر من استخـدامها   معظم السكـان مستـوى الدم عندهـم أصبح طبيعيا جـدًا.

وفي النهايـة السمكة يمكن أن تمكث 5 سنوات، ولـو رأيت ابتسامـة السمكـة اختفـت وأنـت تطبـخ اعرف  أن هذا الوقت المناسـب لشـراء سمكـة حظ جديدة.

الدكتورة سماح نوح حديدية أنيميا الارشاد البيطري الحديد

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