لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

شهر المحرم من أعظم شهور السنة الهجرية، ويحرص المسلمون على معرفة فضائله والأعمال المستحبة فيه، خاصة أن شهر المحرم أول شهور العام الهجري وأحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، ومن أكثر الأسئلة تداولا بين الناس هو لماذا سمي شهر المحرم بشهر الله؟ وفي السطور التالية نعرض سبب التسمية وفضل شهر المحرم ومكانته في الإسلام.

فضل شهر المحرم في القرآن والسنة

شهر المحرم أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. وقد خصها الله بمزيد من الحرمة وتعظيم الأجر والثواب فيها.

وعن الأشهر الحرم الأربعة قال الله تعالى عنها: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: 36]، وقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد من الفضل عندما سماه "شهر الله المحرم".

ومن جانبها بيّنت دار الإفتاء فضل شهر المحرم قائلة إن شهر المحرم فيه يوم عاشوراء وهو اليوم الذي نَجَّى اللهُ فيه سيدَنا موسى عليه السلام ومَن مَعَهُ مِن بطش عدُوِّهم؛ قال تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾ [طه: 80].

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟

وأوضحت الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسَلَّم، قد خَصَّ شهر المحرَّم بلَقبٍ شريفٍ بأن سمَّاه “شهر الله”.

ونوهت بأن شهر المحرم فيه يوم تاب الله فيه على قومٍ ويُتاب فيه على آخرين كما جاء عن النعمان بن سعد قال: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيُتَابُ عَلَى آخَرِينَ» أخرجه الأئمة الترمذي.

ما الأعمال المستحبة في شهر المحرم؟

من أفضل الأعمال في شهر المحرم هي الصيام، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَان» رواه البخاري.

ترك المظالم والإكثار من العبادات العامّة كذكر الله والصدقة؛ لأن السيئات تعظم وتضاعف في الأشهر الحرم.

الإكثار من الصدقة وإطعام الطعام وتوسعة النفقة على الأهل والفقراء

ملازمة ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن الكريم طوال الشهر.

قيام الليل لما له من شرف عظيم

أدعية استقبال العام الهجري الجديد

اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان, وإيمانًا في حسن خلق, ونجاحًا يتبعه فلاح, ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضوانًا.

اللهم إني أسألك الصحة والعفة، وحسن الخلق، والرضاء بالقدر.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.

اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة، -يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب.

اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.

اللهم إنك تسمع كلامي, وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي, ولا يخفي عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير, والمستغيث المستجير, والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين, وأبتهَلْ إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دعاء الخائف الضرير, دعاء من خضعت لك رقبته, وذلّ لك جسمه, ورَغِم لك أنفه.

يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فاغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم لي من كل شر وارزقهم الفرحة والسعادة في هذا العام الجديد.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً، كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.