انطلاق الحفل الختامي للموسم العاشر من مشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر.. صور

انطلقت فعاليات الحفل الختامي للموسم العاشر من مشروع "تحدي القراءة العربي"، لتكريم الطلاب الفائزين على مستوى الأزهر الشريف، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف للموسم العاشر، والذي سيمثل الأزهر الشريف وجمهورية مصر العربية في التصفيات النهائية للمسابقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المناطق الأزهرية.

ويحضر الحفل عدد من قيادات الأزهر ، وممثلو اللجنة المنظمة للمشروع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، فضلًا عن الطلاب المتأهلين وأولياء أمورهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بدعم ثقافة القراءة والمعرفة بين طلابه، وتشجيعهم على تنمية مهارات الاطلاع والبحث، وتكريم النماذج المتميزة منهم بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على الإبداع والتميز.