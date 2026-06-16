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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا: مقتل 8 عسكريين في تحطم قاذفة أمريكية من طراز بي-52 بعد إقلاعها في كاليفورنيا

أمريكا: مقتل 8 عسكريين في تحطم قاذفة أمريكية من طراز بي-52 بعد إقلاعها في كاليفورنيا
أمريكا: مقتل 8 عسكريين في تحطم قاذفة أمريكية من طراز بي-52 بعد إقلاعها في كاليفورنيا
أ ش أ

 أعلن الجيش الأمريكي، أن المؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين في حادث تحطم قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس"، التي سقطت أمس الإثنين في ولاية كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها خلال مهمة اختبار روتينية.

وقالت قاعدة إدواردز الجوية اليوم الثلاثاء، إن الطائرة كانت تقل 8 أشخاص عند تحطمها في الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها في موقع الحادث، بينما باشرت السلطات تحقيقا لتحديد أسبابه.

وأعلنت القاعدة إغلاق المطار وتحويل مسار جميع الرحلات المقررة للهبوط، لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ والاستجابة للحادث.

وأظهرت مشاهد جوية مساحة واسعة متفحمة لم يتبق فيها من الطائرة سوى أجزاء متناثرة، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم وسط انتشار مكثف لفرق الإسعاف والإطفاء.

وتعد "بي-52 ستراتوفورتريس" من أبرز القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، إذ دخلت الخدمة في خمسينيات القرن الماضي، وتتمتع بمدى قتالي يصل إلى 16 ألف كيلومتر، مع قدرتها على حمل أسلحة تقليدية ونووية.

وشاركت القاذفة على مدى عقود في عدد من العمليات العسكرية الأمريكية، وكان آخرها المهام المرتبطة بالتصعيد الأخير مع إيران.

الجيش الأمريكي عدم وجود ناجين حادث تحطم قاذفة من طراز بي 52 ستراتوفورتريس

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