عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إصابة ولا عمل فني.. مصطفى قمر يقلق جمهوره بعد صورته في الجبس

مصطفى قمر فى الجبس
مصطفى قمر فى الجبس

تسببت الفنان مصطفى قمر فى حالة من القلق لجمهوره بعد نشر صورة له وهو يضع أحد رجليه فى الجبس، وعلق عليها قائلا: مفاجأة. 

وتساءل الجمهور عن حقيقة الصورة وهل بالفعل تعرض لإصابة أم أنها لعمل جديد يصوره حاليا لعرضه خلال الفترة القادمة.
 

آخر أعمال مصطفى قمر 

 

وأكد الفنان مصطفى قمر، أن فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" والذى عرض له مؤخرا بدأ منذ 4 سنوات، وبعد طرح الفكرة من قبل الشاعر محمد جمعة، ثم تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج وبدأ التخطيط.

وأوضح مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة مشروع "أولاد حريم كريم" غير مسبوقة وبها جرأة كبيرة.

وأشار مصطفى قمر، إلى أن كافة الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلما مميزا، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل، مؤكدا أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر إصابة مصطفى قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

موضوعات متعلقة

رشا مهدي تغدر بـ روجينا في مسلسل سر إلهي

لماذا انهار أمير كرارة بالبكاء في حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم.. تفاصيل

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

أخبار الفن| تامر حسني يثير الجدل حول عودته لبسمة بوسيل.. وملخص حلقات مسلسلات اليوم

أول رد من أرملة حلمي بكر عن اتهامها بالتسبب في خطفه ووفاته

جوزها مدرب اسكواش .. باسم سمرة يهاجم نيللي كريم بسبب دور

رمضان 2024|مواعيد عرض مسلسل "مسار إجبارى" على 4 قنوات

رمضان 2024 .. مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب " على CbC

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان.. ردده يستجاب لك

هل بلع بقايا الطعام دون إدراك يبطل الصوم؟.. أمين الفتوى يجيب

اختلاس بالملايين.. ننشر أقوال مالك شركة العبد للأجهزة الكهربائية

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024.. اعرف مواعيد إفطارك وأقاربك بالمحافظات

أخبار التوك التوك| فرنسا تعرضت لهجمات إلكترونية غير مسبوقة.. ومحمد سامي يكشف أسرارا عن نعمة الأفوكاتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ