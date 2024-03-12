إصابة ولا عمل فني.. مصطفى قمر يقلق جمهوره بعد صورته في الجبس

تسببت الفنان مصطفى قمر فى حالة من القلق لجمهوره بعد نشر صورة له وهو يضع أحد رجليه فى الجبس، وعلق عليها قائلا: مفاجأة.



وتساءل الجمهور عن حقيقة الصورة وهل بالفعل تعرض لإصابة أم أنها لعمل جديد يصوره حاليا لعرضه خلال الفترة القادمة.



آخر أعمال مصطفى قمر

وأكد الفنان مصطفى قمر، أن فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" والذى عرض له مؤخرا بدأ منذ 4 سنوات، وبعد طرح الفكرة من قبل الشاعر محمد جمعة، ثم تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج وبدأ التخطيط.

وأوضح مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة مشروع "أولاد حريم كريم" غير مسبوقة وبها جرأة كبيرة.



وأشار مصطفى قمر، إلى أن كافة الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلما مميزا، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل، مؤكدا أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.