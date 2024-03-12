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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال وبورتو.. هل ينجح النني ورفاقه في حسم التأهل لربع نهائي أبطال أوروبا؟

ارسنال
ارسنال

معركة حسم التأهل.. يستضيف فريق آرسنال نظيره بورتو فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

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انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز بورتو على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-0 في الوقت القاتل من اللقاء، ليكبد الجانرز خسارة مفاجئة فى دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الدولي المصري محمد النني بين صفوف فريق آرسنال، ويسعى للحصول على فرصة كبيرة للتعبير عن قدرته على العودة من جديد لصفوف منتخب مصر بعد استبعاده من المعسكر القادم للفراعنة الذي يتخلله مباراة ودية أمام نيوزيلاندا.

ويدخل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، المباراة بحثًا عن النقاط الثلاث متسلحًا بالأرض والجماهير التي تدعم النادي بشكل كبير خلال الفترة الحالي أملًا في حصد لقب سواء محلي أو قاري.

ويعول أرتيتا بشكل كبير على نجمه الهداف بوكايو ساكا في الوصول الى شباك بورتو بعد تألقه اللافت وقدرته على قيادة الجانرز في الدوري الإنجليزي وتسجيله العديد من الأهداف الحاسمة.

وفى المقابل، يعول بورتو البرتغالي على خبراته الكبيرة في بطولة دوري ابطال أوروبا لحسم موقعة ملعب الإمارات، والبحث عن نقطة واحدة تكفيه للتأهل الى دور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة.


التقى آرسنال ضد بورتو في 7 مباريات قبل مواجهة اليوم فاز المدفعجية في 3 مواجهات، وخسر مثلها وتعادل فى لقاء.

بينما سجل نادي أرسنال 12 هدفًا في مرمى بورتو واستقبل 5 ويتصدر النجم السابق نيكلاس بندنتر ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف.

وضمنت 4 فرق تأهلها الى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هي بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

 

أرسنال الامارات دوري أبطال

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