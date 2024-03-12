أحمد حجازي في مأزق.. اتحاد جدة يصطدم بالهلال بربع نهائي أبطال آسيا |الليلة

قمة سعودية..تقام الليلة مباراة قوية بين فريقي اتحاد جدة والهلال في قمة سعودية مرتقبة ضمن جولات دوري أبطال آسيا.



تقام مباراة الاتحاد ضد الهلال فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى إياب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويبدو فريق الهلال هو الأقرب لحسم التأهل ما لم يحقق فريق اتحاد جدة، الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري، احمد حجازي، مفاجأة كبيرة، خاصة بعدما حسم الزعيم مواجهة الإياب بهدفين نظيفين على ملعب "المملكة آرينا"، فى ذهاب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ويتربع فريق الهلال على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، برصيد 65 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضهم الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق 21 انتصار وتعادلين، ولم تتلق كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 40 نقطة من 23 مباراة .