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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا خسائر.. القيادة المركزية الأمريكية: صواريخ الحوثيين لم تؤثر على السفينة بينوكيو

الغارات الامريكية
الغارات الامريكية البريطانية على الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أن الحوثيين استهدفوا سفينة "بينوكيو" المملوكة لشركة سنغافورية بالبحر الأحمر، وأن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت 6 ضربات ودمرت غواصة مسيّرة و18 صاروخا في مناطق الحوثيين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن صواريخ الحوثيين لم تؤثر على السفينة ولا خسائر مادية أو بشرية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي استهدفت سفينة "بينوكيو" الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم ميليشيا الحوثي "وحداتنا استهدفت سفينة ’بينوكيو‘ الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ أدت لإصابات دقيقة ومباشرة.

وأضاف “عملياتنا ستتصاعد خلال شهر رمضان”

ويأتي هذا، بعد ساعات على أنباء عن استهداف محافظة الحديدة اليمنية، بغارات أمريكية بريطانية مشتركة، أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم 4 خبراء حوثيين، وإصابة العشرات الآخرين. 

البحر الأحمر القوات الأمريكية والبريطانية القوات الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية المتحدث العسكري باسم الحوثيين

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