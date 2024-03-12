لا خسائر.. القيادة المركزية الأمريكية: صواريخ الحوثيين لم تؤثر على السفينة بينوكيو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أن الحوثيين استهدفوا سفينة "بينوكيو" المملوكة لشركة سنغافورية بالبحر الأحمر، وأن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت 6 ضربات ودمرت غواصة مسيّرة و18 صاروخا في مناطق الحوثيين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن صواريخ الحوثيين لم تؤثر على السفينة ولا خسائر مادية أو بشرية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي استهدفت سفينة "بينوكيو" الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم ميليشيا الحوثي "وحداتنا استهدفت سفينة ’بينوكيو‘ الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ أدت لإصابات دقيقة ومباشرة.

وأضاف “عملياتنا ستتصاعد خلال شهر رمضان”

ويأتي هذا، بعد ساعات على أنباء عن استهداف محافظة الحديدة اليمنية، بغارات أمريكية بريطانية مشتركة، أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم 4 خبراء حوثيين، وإصابة العشرات الآخرين.