الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منال متولي: فجوة الغاز 2.7 مليار قدم يوميًا وتكلفة الاستيراد تضاعفت 3 مرات

رحمة سمير

قالت الدكتورة منال متولي، الباحثة في مجال تكرير البترول، إن قطاع البترول المصري يواجه تحديات كبيرة خلال عام 2026، في ظل المتغيرات العالمية بقطاع الطاقة، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضمان استقرار الإمدادات.

وأوضحت "متولي" خلال برنامج صباح اليخر يا مصر علي القناة الأولي، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح حاليًا بين 3.8 و4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يصل الاستهلاك إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وقد يرتفع إلى 7 مليارات خلال فصل الصيف، ما يخلق فجوة تُقدر بنحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأضافت الباحثة في مجال تكرير البترول، أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 30% إلى 35% من إجمالي الغاز، مقابل 40% إلى 45% للاستخدامات المنزلية، مشيرة إلى أن الدولة تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد لسد الفجوة.

وأشارت منال متولي، إلى أن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل خلال فترة الحرب دفع مصر للاتجاه إلى أسواق بديلة بأسعار أعلى، حيث ارتفع سعر الاستيراد من نحو 7.5 دولارات إلى ما يصل إلى 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكدت أن تكلفة استيراد الغاز ارتفعت من نحو 565 مليون دولار إلى قرابة 1.6 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف، وهو ما يعكس حجم الضغوط على قطاع الطاقة عالميًا.

وشددت على أن هذه الجهود ساهمت في تجنب انقطاع الكهرباء، داعية إلى أهمية ترشيد الاستهلاك في ظل استمرار التحديات الراهنة.

