بعد تصدرها التريند| آخر صور جمعت تامر حسنى وبسمة بوسيل.. هل عاد الثنائي؟

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشرها صورة جديدة لها رفقة أسرتها وطليقها الفنان تامر حسني، احتفالاً بأول يوم لرمضان لعام ٢٠٢٤ برفقة أولادهم وهو ما آثار الجدل حول عودتهما لبعض بعد شهور من الطلاق..



تميزت بسمة بوسيل بإطلالتها الأنيقة والمتميزة الغالب عليها الطابع المغربي والقفاطين المغربية والجلابية التى جعلتها دائما محط الأنظار.

دائما تثير بسمة بوسيل الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال فن اختيارها ملابس وفساتين متميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

فى أغلب الأحيان تعتمد على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

أما من الناحية الجمالية تحرص دائما على وضع بعض من لمسات بسيطة من المكياج و الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وظهر تامر حسني وبسمة بوسيل واولادهما بعد الطلاق بأشهر أول يوم رمضان الجاري .

وهو ما دفع الجمهور يتساءل عن عودة تامر حسنى لزوجته بعد طلاقهما، ولكن اكتفى تامر حسنى وعلق على الصور قائلا:" كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم".

