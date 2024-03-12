4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

قالت صحيفة بوليتيكو أن 4 مسؤولين أمريكيين كشفوا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لـ إسرائيل في حال مضت بغزو رفح.

وذكر ال4 مسئولين أن إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين برفح.

واعتبر المسؤولون أن غزو رفح ليس وشيكا ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات.

واعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي أن العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أعطى نتنياهو الأمر للقيام بذلك.



يأتي ذلك فيما يعث 8 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي برسالة لـ بايدن قالوا فيها أنه يجب أن توضح الإدارة الأمريكية لنتنياهو أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وطالب 8 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة لـ بايدن نطلب بمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل.

