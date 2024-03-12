عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

قالت صحيفة بوليتيكو أن 4 مسؤولين أمريكيين كشفوا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لـ إسرائيل في حال مضت بغزو رفح.

وذكر ال4 مسئولين أن إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين برفح.

واعتبر المسؤولون أن غزو رفح ليس وشيكا ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات.

واعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي أن العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أعطى نتنياهو الأمر للقيام بذلك.


يأتي ذلك فيما يعث  8 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي برسالة لـ بايدن قالوا فيها أنه يجب أن توضح الإدارة الأمريكية لنتنياهو أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وطالب 8 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة لـ بايدن نطلب بمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل.
 

4 مسؤولين أمريكيين لرئيس الأمريكي جو بايدن فرض بغزو رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

مسار تصادمي.. كيف ستعاقب الإدارة الأمريكية نتنياهو إذا خرق خطها الأحمر

الاتحاد الأوروبي يضغط على الاحتلال لمنع أي عملية عسكرية في رفح

صندوق الاستثمارات السعودي ينتظر أرباحا بقيمة 20 مليار دولار

العثور على موظف في «بوينج» ميتًا بشكل غامض.. وتدقيق مع الشركة

عملة دولة صناعية كبرى تسجل أسوأ تراجع أمام الدولار

حزب الله يستهدف مقر قيادة الدفاع الجوي للاحتلال بمائة صاروخ

خطوة غير متوقعة في الأرجنتين.. البنك المركزي يفاجئ الأسواق بهذا القرار

ترامب يضرب حسابات الكونجرس بعد رفضه قانون بيع "تيك توك"

ترشيحاتنا

الاحتلال يعلن شروطا جديدة للصلاة بالمسجد الأقصى في رمضان

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

المخابرات الأمريكية: إسرائيل وإيران تحاولان ضبط النفس لمنع حدوث حرب شاملة بينهما

الرئيس السيسي يطلع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قرار عاجل بشأن مسجلين خطر حولا شقة لمحزن مخدرات بمدينة نصر

مسئول أمريكي يدلي بشهادة مهمة حول وثائق بايدن السرية أمام الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة على الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ