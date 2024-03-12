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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر في حماس: توقعات بتهدئة في غزة خلال رمضان

غزة
غزة

قال مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن هناك تنسيق مع حزب الله في الميدان أو بشأن المرحلة المقبلة.

أضاف المصدر في حركة حماس في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن مواجهة طويلة قد تصل إلى سنين في قطاع غزة.

أشار المصدر في حركة حماس، إلى أن جبهة المقاومة في غزة يوجد فيها تنسيق عال في مجريات المعركة.

أوضح المصدر في حماس لسكاي نيوز عربية، أن قرار السلم والحرب في لبنان ليس بيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار.

قال المصدر في حركة حماس، بدون الكشف عن أسمة: "قد نشهد تهدئة في غزة خلال شهر رمضان دون الإعلان عن ذلك"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير جدي بالوصول إلى صفقة أو اتفاق تهدئة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنه من المتوقع أن يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

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