مكتب نتنياهو: الاتصالات مستمرة مع الوسطاء من أجل التوصل لصفقة تحرير الرهائن

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، استمرار الاتصالات والتعاون مع الوسطاء لتقليص الفجوات من أجل التوصل لصفقة الرهائن.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن اجتماع رئيس الموساد، برئيس المخابرات الأمريكية "سي اي إيه" من أجل صفقة تبادل، وأبدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تصلبًا في مواقفها.

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس تسعى جاهدة لإشعال المنطقة خلال شهر رمضان على حساب الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم ،عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان لها، إن حصيلة شهداء غزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، ارتفعت إلى 30,960 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 72,524 شخصا.

وأضافت أن إسرائيل ارتكبت 10 مجازر جديدة ضد المدنيين في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و122 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.