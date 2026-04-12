وزير البترول الأسبق: أتوقع عودة مفاوضات باكستان مرة أخرى خلال 48 ساعة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تعثر مفاوضات باكستان بين الولايات المتحدة وإيران في بدايتها أمر طبيعي ومتوقع، مؤكدًا أنه لم يكن من المنتظر التوصل إلى اتفاق من الجولة الأولى للمباحثات.

وأوضح اسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما يحدث هو سمة أساسية في هذا النوع من المفاوضات المعقدة، مشيرًا إلى أن المباحثات لم تنهَر، وإنما تمر بمرحلة “جس نبض” تستمر عادة لنحو أسبوعين، يعمل خلالها كل طرف على تقييم المواقف والبنود التي يمكن تقديم تنازلات بشأنها.

وأضاف أسامة كمال ، أن هناك توقعات بعقد جلسة مفاوضات جديدة خلال 48 ساعة، ولكن على مستوى تمثيل دبلوماسي أقل، يعقبها رفع تقارير تمهيدية تمهيدًا لاستئناف المباحثات بصورة أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشار أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إلى أن الجانب الأمريكي يشعر بضغوط كبيرة نتيجة تورطه وتوريط العالم في هذه الحرب، رغم كونه القوة الكبرى على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المشهد السياسي خلال الـ38 يومًا الماضية شهد حالة من المد والتراجع دون الوصول إلى إنذار حاسم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة في ظل الطبيعة غير المتوقعة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.