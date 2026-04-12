2500 برميل زيت يوميًا.. تفاصيل البئر الاستكشافية «جنوب الوصل BB»

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف بترولي جديد بخليج السويس، وذلك في إطار دعم الدولة استخدام التكنولوجيا لتعزيز إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الاستكشافية، وعلى رأسها المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية (OBN).

حفر البئر الاستكشافية

وقد نجحت شركة بترول خليج السويس (جابكو) في حفر البئر الاستكشافية «جنوب الوصل BB» بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الاستثمار دراجون أويل.

وأظهرت نتائج اختبارات البئر معدلات إنتاج تصل إلى نحو 2500 برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 3 ملايين قدم مكعب من الغاز، حيث تم ربط البئر فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية.

وأعلنت شركة «جابكو» أن هذا الاكتشاف ساهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا، وهو أعلى مستوى يتحقق منذ فترة طويلة.

ويعكس هذا النجاح الإمكانات الكبيرة لحقول خليج السويس في استعادة معدلات إنتاجها المرتفعة، خاصة مع الاعتماد على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية (OBN)، التي أسهمت في الكشف عن تراكيب جيولوجية جديدة وفتح آفاق واعدة لمزيد من الاكتشافات البترولية.