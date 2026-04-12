بدوي: زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، لما لها من أهمية في خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازي على مختلف المحاور، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تبني رؤى جديدة تسهم في تسريع معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات شركة تنمية في تنفيذ وحدات الإنتاج المبكر، بما يسهم في الإسراع بوضع الآبار على خريطة الإنتاج، فضلًا عن دعم خطط تنمية الآبار المتقادمة.

وفي هذا الإطار، كلف الوزير شركة تنمية بسرعة التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لوضع رؤية متكاملة للوقوف علي فرص زيادة الإنتاج، سواء من خلال التعجيل بالاستفادة من الآبار غير المُنتجة باستخدام وحدات الإنتاج المبكر، أو من خلال إعادة إحياء الآبار المتقادمة وتعظيم الاستفادة منها، مع إعداد تصور واضح للتحديات وأوجه الدعم المطلوبة والحلول المقترحة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويعزز دور الشركة في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه، استعرض المهندس مصطفى عامر، رئيس شركة تنمية، أبرز نتائج أعمال عام 2025، مستعرضاً نشاط الشركة في تنفيذ وحدات وتسهيلات الإنتاج المبكر واختبارات الآبار، واستعرض كذلك مساهمتها في مشروعات إحلال الطاقة الشمسية محل السولار في تشغيل الآبار البترولية، فضلًا عن تجربة نجاح الشركة لتجديد وتأهيل رؤوس حفر الآبار، بما يسهم في خفض جانب مهم من التكاليف.