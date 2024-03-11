حزب شاس الإسرائيلي: صفقة الرهائن لا تزال على قيد الحياة

أكد أرييه درعي رئيس حزب شاس الإسرائيلي، اليوم الاثنين أن صفقة استعادة الرهائن من قطاع غزة لازالت على قيد الحياة.

وفي حديثه مع عائلات الرهائن خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب شاس، قال رئيس حزبه أرييه درعي إن إسرائيل "لن تتخلى عن تأمين عودة أحبائهم، على الرغم من فشل المفاوضات الأخيرة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أضاف أنه "من المهم أن تعلموا أن قضية المختطفين هي القضية الأساسية التي تطرح في مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي، ونحن لا نتخلى عن هذه المسألة لسوء الحظ، نحن الآن نتحدث بشكل أساسي مع الوسطاء، لكنني آمل حقًا أن يكون هناك اتفاق من الجانب الآخر أيضًا ويمكننا المضي قدمًا في الصفقة".

وأشار رئيس حزب شاس إلى أنه "إذا قدم المجلس الوزاري الأمني ​​اتفاقًا يوافق عليه، فسوف نعرض الأمر على الحاخامات، كما عرضناه في المرة السابقة، مع توصية لدعمه"، وتابع "كل الجالسين هنا هم تلاميذ سيدنا الحاخام عوفاديا يوسف الذي حكم على أهمية ميتزفه لتخليص الأسرى".