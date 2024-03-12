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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المشرف على اللجنة العليا للمجلات العلمية،  وأعضاء مجلس الإدارة.


وخلال الاجتماع، تم تقديم التهنئة بإتاحة مجلة SJAS Scientific Journal of Agricultural Sciences  والتي تصدرها كلية الزراعة ، ومجلة  BSU – Journal of Pedagogy and Curriculum  والتي تصدرها كلية التربية باللغة الإنجليزية على دليل DAOJ العالمي، كما تمت الموافقة على الاتفاق مع دار المنظمة السعودية بإتاحة (3) مجلات حديثة الصدور على قواعد بياناتها وتوقيع البروتوكولات بهذا الشأن والمجلات هي: المجلة العلمية لدراسات الاعلام الرقمي والرأى العام ، والمجلة العلمية لبحوث المرأة والإعلام والمجتمع وتصدران عن كلية الإعلام، ومجلة آفاق بحثية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والتي تصدرها الجامعة.

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كما تمت الموافقة على إصدار المجلة العلمية الطلابية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة بني سويف ، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة الغدد الصماء والسكر والميتابولزم والسمنة  journal of Endocrinology Diabetes Metabolism and Obesity (EDMO) ، وإعادة تشكيل مجلس إدارة وهيئة تحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة علوم العربية التي تصدرها كلية الآداب بالجامعة.

كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة وهيئة تحرير المجلة الدولية للمعلوماتية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال  the international journal of informatics, media and communication technology (IJIMCT) والتى تصدرها الجامعة، بالإضافة الى ذلك تم تدشين وإنشاء مواقع إلكترونية للمجلات على بنك المعرفة المصري ومنها، مجلة Laser Innovations for Research and Applications  التي سيصدرها معهد الليزر، ومجلة Journal of Health Care Research (JHCR) والتي ستصدرها كلية التمريض.

 

 

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