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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على مواد غذائية ولحوم مجهولة المصدر في حملة ببني سويف

صدى البلد

واصلت لجنة حماية المستهلك  بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي  قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة  السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.         

  
وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة للرقابة التموينية والصحية والأنشطة التجارية والرياضية بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 750كجم لحوم مجمدة متنوعة منتهية الصلاحية، و300 من الدواجن المجمدة غير معلوم مصدرها، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لمركزين علاج طبيعي ، و2 عيادات طبية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين، كما تم التفتيش على تراخيص صالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية

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كما تم تحرير 16 محضرًا، شملت محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة،  وإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات، ومخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.

فيما اطمأن السكرتير العام المساعد على توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين بتخفيضات تتراوح بين 15: 25% ببعض السلع، والتي يتم تخفيضها ضمن معارض أهلًا رمضان ومبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية ، وذلك بعدد من المعارض والمولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.

هذا، وقد شارك في الحملة كل من الأستاذ أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، والأستاذ فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، ومسئولي التموين والصحة والوحدة المحلية والشباب الرياضة، وأعضاء اللجنة.

 

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