الاحتلال يعلن شروطا جديدة للصلاة بالمسجد الأقصى في رمضان

أعلن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، غسان عليان، في بيان أنه "سيسمح في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان المبارك، بدخول المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، رهنا بحيازة تصريح وممغنط ساريي المفعول".

وأضاف أن ذلك منوط "بتأكيد الرجوع (إلى الضفة) وبتقييم الأوضاع الأمنية، وذلك وفقا للمعايير التالية: رجال من سن 55 وما فوق، ونساء من سن 50 وما فوق، وأولاد دون سن 10".

في الوقت نفسه، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 35 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك في أول أيام رمضان رغم التضييق الإسرائيلي.

وأكد مدير العلاقات العامة في دائرة الأوقاف التابعة للأردن وتتولى إدارة المسجد محمد الأشهب، أن المصلين خضعوا "لتدقيق" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة على بوابات الحرم القدسي.