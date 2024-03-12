وسائل إعلام: إجلاء 47 أوكرانيا من قطاع غزة

أفادت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية أن طائرة تقل 47 أوكرانياً تم إجلاؤهم من غزة هبطت في مولدوفا اليوم الثلاثاء 12 مارس.

وأشارت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إلى أنها بدأت عملية إجلاء الأجانب من غزة في الأول من نوفمبر، عندما تم السماح لأول دفعة من الأوكرانيين بالمغادرة في 7 نوفمبر وفي المجمل، تم إجلاء 363 مواطنًا أوكرانيًا من غزة في ذلك الوقت، حسبما أفادت صحيفة "كييف اندبندنت".

وقالت المخابرات الأوكرانية إن عملية الإخلاء نفذتها وزارة الدفاع الأوكرانية والموظفون الدبلوماسيون في السفارتين الأوكرانيتين في إسرائيل ومصر.

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفهين كورنيتشوك في نوفمبر 2023 إن 367 أوكرانيًا حصلوا على إذن لمغادرة غزة.