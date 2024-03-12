بالقانون .. حظر استغلال جراجات السيارات فى العقارات لأغراض أخرى

حظر قانون البناء الجديد، استغلال جراجات السيارات المتواجدة بالعقارات لأي أغراض أخرى ، حيث يتجه الكثير إلى استخدامها كمكان للمخازن وغيرها مما يسبب ضررا عاما لقاطني العقارات.

ونص القانون في المادة 66 منه على أنه يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.

2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

و لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.



