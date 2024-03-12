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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكلاسيكو الآسيوي.. ياسين بونو خارج تشكيل الهلال السعودي أمام الاتحاد رغم جاهزيته

الهلال
الهلال

قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، استبعاد المغربي ياسين بونو، حارس الفريق، من مباراة الاتحاد في إياب الكلاسيكو الآسيوي، في تكرار لسيناريو الذهاب.

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ويحل الهلال، ضيفًا على الاتحاد بملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، فإن جيسوس اختار الخماسي كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم أوليفيرا في قائمة الأجانب لمباراة اليوم، وهي نفس خياراته في مباراة الذهاب.


المدرب البرتغالي، قرَّر استبعاد بونو، وسيعتمد للمرة الثانية على العائد من الإصابة محمد العويس، خصوصًا أنه نجح في اختبار الذهاب، وخرج بشباك نظيفة.

في السياق ذاته، شارك سالم الدوسري في التدريبات مساء أمس الإثنين للمرة الثانية على التوالي، لتتأكد جاهزيته لمباراة اليوم، بعد إصابة الركبة التي تعرض لها في كلاسيكو الذهاب.

وتمكن فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، من تحقيق رقم قياسي جديد.

ونجح الهلال السعودي في قلب تأخره بهدف لانتصار بنتيجة 3 - 1 أمام الرياض، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2023/2024.

ونجح الهلال بقيادة جيسوس في إحراز رقم قياسي، حيث وصل إلى الفوز رقم 27 على التوالي في جميع المسابقات.

الهلال بونو الاتحاد

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