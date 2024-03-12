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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تكريمها من قرينة الرئيس..

محافظ الغربية يكرم زينب هواش أيقونة العمل الخيري في زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، زينب محمود سليمان الشهيره بالحاجة زينب هواش، ابنة قرية ميت المخلص مركز زفتى محافظة الغربية، عقب تكريمها من انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، ضمن عدد من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة.

ووجه محافظ الغربية تحية إعزاز وتقدير للحاجة زينب هواش لما قامت به من جهد في العمل الخيري وحياة كريمة مؤكدا أن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لها قائلا (مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها).

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وأشار المحافظ، إلى أن زينب محمود سليمان قامت بتأسيس جمعية خيرية (روضات الجنة) ومشغل روضات الجنة الخيري لتدريب وتشغيل الفتيات بالشراكة مع محافظة الغربية ، كما قامت بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العديد من المساعدات الاجتماعية والقوافل العلاجية ، بالاضافة الى كفالة وزواج الأيتام .

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وأشاد بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، والتي تعد نبراسًا ونموذجًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، مؤكدًا أن الأم المصرية هي رمز العطاء، وأن هناك العديد من نماذج الأمهات في الغربية اللاتي تشكلن حافزًا ونموذجًا للعطاء ومواجهة الصعاب.

من جانبها، أعربت زينب هواش عن سعادتها البالغة بتكريم المحافظ لها مؤكدة أن محافظ الغربية قد قام بتكريمها  لمدة عامين متتالين كأم مثالية لمحافظة الغربية، تقديرا لدورها الرائد في العمل الخيري وحياة كريمة.

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السيدة انتصار السيسي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي حي ثان المحلة طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي قرينة رئيس الجمهورية محافظة الغربية

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