نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، وقيادات وأجهزة المحافظة التنفيذية، اليوم، الأحد، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ؛ لحصوله علي درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة طنطا، متمنين له دوام التوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والعطاء.



وجاءت رسالة نائب محافظ كفر الشيخ، تحت عنوان «دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة».

وضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من: الدكتور أيمن محمد ابو حمزة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة طنطا، مشرفاً ورئيساً، والمستشار الدكتور لطفي محمد لطفي منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية «عضواً»، والدكتورة ماجدة عبدالشافي منصور، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة بنها «عضواً».



جاء ذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة حقوق طنطا، والقيادات التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

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