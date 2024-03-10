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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 1450 متراً.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بقرى مركز الرياض

رصف الطريق
رصف الطريق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق الثابت التابع للوحدة المحلية لقرية أبو ريا، وأعمال الرصف بطريق العلفا بنطاق قرية الرصيف، بطول 1450 متراً، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.
 

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ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، مؤكدا على استمرار تنفيذ الرصف والتطوير في كافة مراكز ومدن المحافظة.

 

 وشدد  محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

اعمال الرصف والتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الخطة الاستثمارية للعام المالي الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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