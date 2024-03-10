عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية بالحامول

لجنة اختيار القيادات
لجنة اختيار القيادات

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية نيابة عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل ومدير مدرسة) لإدارة الحامول، بمقر نقابة المعلمين.


وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها الدكتور علاء جودة وكيل المديرية نيابة عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.


ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

الإدارة المدرسية الإدارات التعليمية التنظيم والإدارة الشفافية والنزاهة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

خالد الغندور ينتقد أداء ثلاثي الأهلي بنهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. تدشين قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت

محافظ كفر الشيخ: تحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا في يوم الشهيد

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا

محافظ كفر الشيخ يغلق 68 منشأة طبية مخالفة

فوز الدكتورة تقوى جبر بعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان

صور غير أخلاقية.. اختراق صفحة المركز الإعلامي لمجلس مدينة كفر الشيخ

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الزعويلى بقلين في كفر الشيخ |صور

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن إرسال أكبر سفينة إنزال لإنشاء رصيف بحري أمام قطاع غزة

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

بتهمة البلاغ الكاذب.. نسرين طافش تواجه الحبس سنة وغرامة 7500 جنيه بالقانون

السعر الرسمي لـ شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر.. اعرف بكام

نجم توتنهام السابق: الدوري الإيطالي يعود لقوته ومن الصعب توقع نتائج البريميرليج

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أهم النصائح العاجلة للمزارعين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت 30 سنة.. شاهد إلهام شاهين بملامح شبابية تثير الجدل بالفيسبوك

الخوف من الفشل.. أسباب تجعل الرجل يتمسك بالعزوبية

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ