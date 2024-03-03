الغربية.. تحرير 25 محضرا ورفع 322 حالة إشغال طريق بحي ثان المحلة

تحرير 25 محضر اشغال طريق للمخالفين بالطريق العام و رفع 322 حالة أشغال بشوارع حي ثان المحلة

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن لإعادة الانضباط لشوارع عروس الدلتا، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



جاء ذلك خلال متابعته للحملة المكبرة التي قام بها العميد عبد القادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية و المحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة لإزالة كافة الاشغالات بحي ثان المحلة الكبرى .

واستهدفت الحملة منطقة ميدان الشون ، وشارع العباسي الجديد، وشارع العباسي القديم ، وشارع سكة طنطا ، وشارع سكة زفتى ،شارع الإنتاج ، وشارع السبع بنات ، وشارع البحر، والكوبري السفلي.

واسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر اشغال طريق للمخالفين بالطريق العام ورفع 322 حالة أشغال طريق، وازالة 9 عربات يد خشبية خاصه بالباعة الجائلين ، وازالة 38 فرش ملابس ، 7 مانيكان ، و9 حاجز خرسانة وطوب على الأرض يعوق الحركة المرورية ، و16 حاجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور ،3 ميزان حديد بالطريق العام ، 3 ميزان حساس بالطريق العام ، 23 وتند قماش وترك ، 12 اعلان خشب ، 6استند، 3 فاترينة خشب ، 38 شمسية ، 12 فحامة ، 44 كرسي بلاستيك ، 37 طاوله ، 35 عرق خشب.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

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