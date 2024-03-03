عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 25 محضر اشغال طريق للمخالفين بالطريق العام و رفع 322 حالة أشغال بشوارع حي ثان المحلة

الغربية.. تحرير 25 محضرا ورفع 322 حالة إشغال طريق بحي ثان المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة  لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن  لإعادة الانضباط لشوارع عروس الدلتا، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

اجتماع لجنة تحكيم جوائز مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا


جاء ذلك خلال متابعته للحملة المكبرة التي قام بها العميد عبد القادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية و المحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة لإزالة كافة الاشغالات بحي ثان المحلة الكبرى .

واستهدفت الحملة منطقة ميدان الشون ، وشارع العباسي الجديد، وشارع العباسي القديم ، وشارع سكة طنطا ، وشارع سكة زفتى ،شارع الإنتاج ، وشارع السبع بنات ، وشارع البحر، والكوبري السفلي.

واسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر اشغال طريق للمخالفين بالطريق العام ورفع 322 حالة أشغال طريق، وازالة 9 عربات يد خشبية خاصه بالباعة الجائلين ، وازالة 38 فرش ملابس ، 7 مانيكان ، و9 حاجز خرسانة وطوب على الأرض يعوق الحركة المرورية ، و16 حاجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور ،3 ميزان حديد بالطريق العام ، 3 ميزان حساس بالطريق العام ، 23 وتند قماش وترك ، 12 اعلان خشب ، 6استند، 3 فاترينة خشب ، 38 شمسية ، 12 فحامة ، 44 كرسي بلاستيك ، 37 طاوله ، 35 عرق خشب.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

IMG-20240303-WA0091
IMG-20240303-WA0091
IMG-20240303-WA0089
IMG-20240303-WA0089
IMG-20240303-WA0087
IMG-20240303-WA0087
IMG-20240303-WA0086
IMG-20240303-WA0086
IMG-20240303-WA0084
IMG-20240303-WA0084
IMG-20240303-WA0085
IMG-20240303-WA0085
IMG-20240303-WA0079
IMG-20240303-WA0079
IMG-20240303-WA0083
IMG-20240303-WA0083
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جوائز مصر للتميز الحكومي جوائز مصر تكثيف الحملات الدورية مصر للتميز الحكومي محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

ترشيحاتنا

تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو

خناقة على ميت| خلافات وصلت للنيابة بسبب جثمان الموسيقار حلمي بكر ومرتضى منصور يتدخل

بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح أبواب النار على  ChatGPT

خبير استراتيجي: بايدن والإدارة الأمريكية يدركان صعوبة الموقف الإنساني في غزة

سبب له انهيار عصبي.. الأسد يهاجم رئيس أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ