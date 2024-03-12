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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة حالة اللاعب "أحمد رفعت"

وفد طبي من جامعة
وفد طبي من جامعة الإسكندرية يطمئن على حالة أحمد رفعت

اطمأن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية على حالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر "أحمد رفعت" وتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لنقل الصورة عن وضعه الصحي، وذلك على خلفيه تعرضه أمس لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية.

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وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيه حاليا لحين استقرار حالته.

وقام فريق الجامعة الطبى بمقابلة أسرته والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي للحالة ووضع برتوكول علاج لمدة ٤٨ ساعة، وسوف يتم متابعة الحالة وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفقاً للمستجدات فى الساعات القادمة متمنين له الشفاء العاجل.

الاسكندرية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوه الدكتور علي عبد المحسن الشباب والرياضة أحمد رفعت

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