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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 13-3-2024 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا وهو عيار 21  الأشهر انتشارا نحو 3080 جنيه للبيع و 30120 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم لأربعاء الموافق 13-3-2024، دون أي تغيير داخل محلات الصاغة.

وكانت اسعار الذهب في مصر  قد فقدت ما يقارب من 70 جنيهات في المتوسط في تعاملات أمس الثلاثاء، ليشمل بذلك معظم الاعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 وفق إيجيبت جولد برايس

1200 جنيه دفعة واحدة.. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟

عيار 24

وسجل سعر عيار 24  الأكثر فئة نحو 3520 جنيه للبيع و 3565 جنيه للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية، حوالي 2640 جنيه للبيع و 2674 جنيه للشراء

 عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيه للبيع و 2085 جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وصلت أوقية الذهب إلي 2161 دولار للبيع و 2162 دولار للشراء .

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.96 جنيه للشراء.

الأسواق العالمية والذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر فبراير في وقت لاحق اليوم، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب بالبورصة العالمية، إذ إن تراجع معدلات التضخم سيعزز من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي منتصف العام الجاري، ومن ثم صعود الذهب لتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حين ارتفاع أو تباطؤ معدلات التضخم سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.

وتابع أن هناك تزايد في وتيرة إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب بغرض التحوط، التي تعزز من الطلب عليه، حيث يعد المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة، وقت الأزمات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة  الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن  أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

اسعار الذهب بعد التعويم

وقال هاني ميلاد خلال تصريحات له   إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق  الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر  الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.

الذهب اليوم سعر عيار 21 الويم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم عر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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