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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

آي صاغة: تحرك طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3160 جنيها

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين تراجعت الأوقية تراجعًا محدودًا بالبورصة العالمية، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 2175 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2170 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2182 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن الأسواق العالمية تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر فبراير في وقت لاحق اليوم، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب بالبورصة العالمية، إذ إن تراجع معدلات التضخم سيعزز من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي منتصف العام الجاري، ومن ثم صعود الذهب لتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حين ارتفاع أو تباطؤ معدلات التضخم سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.

وتابع أن هناك تزايد في وتيرة إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب بغرض التحوط، التي تعزز من الطلب عليه، حيث يعد المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة، وقت الأزمات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

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