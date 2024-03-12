رغم الصعاب في حياته.. بائع ملابس متجول يساعد مسنا.. وحياة كريمة تكرمه

أكد بائع ملابس متجول، خلال لقاىه ببرنامج حياة كريمة أنه متزوج ويعول عائلة، وأصيب بجلطة في القلب، وعمله الوحيد بيع الملابس، لأنه ترك عمله الأساسي نتيجة مرض بالقلب.

ورفض بائع الملابس، خلال لقاء له لبرنامج "حياة كريمة"، عبر فضائية "دي أم سي"، مساعدة مالية قدرها 500 جنيه من أسرة حياة كريمة، معلقا "متعودتش أمد أيدي خالص".

وقام بائع الملابس بمساعدة رجل مسن واعطي له 500 جنيه والتي حصل عليها من أسرة "حياة كريمة".

ووجه مقدم برنامج "حياة كريمة"، قلادة ميدالية أبطال حياة كريمة، لبائع الملابس، إضافة إلى مكافأة مالية تقدر بـ 30 ألف جنيه، لمساعدته على صعاب الحياة.

