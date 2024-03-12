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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير الإيطالي بالقاهرة: نتوقع أن يساعد وقف إطلاق النار بغزة على إدخال المزيد من المساعدات

صدى البلد

أكد السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى ، أن بلاده ستواصل نقل الجرحى الفلسطينيين إذا لزم الأمر إلى إيطاليا وإلى المستشفيات.

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وأضاف " كوارونى "، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيطاليا ساهمت في إنشاء ممر إنساني وهو ممر بحري من قبرص لتقديم الإغاثة والمساعدة إلى غزة.

وتابع السفير الإيطالي بالقاهرة: "نحن نشارك بشكل كامل مع شركاء أوروبيين آخرين أيضا وبالشراكة مع الإمارات والولايات المتحدة لنقل المساعدات إلى غزة".

وأوضح، أن السلطات الإيطالية والحكومة الإيطالية كانت واضحة تماما في الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري، مواصلا: "من المهم جدا كما قلت للتو أن نعد هذا الأمر لشهر رمضان المبارك ونتوقع أن يساعد وقف إطلاق النار بعد ذلك على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن يكون نقطة انطلاق لإطلاق حل سياسي أيضا".

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