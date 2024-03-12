الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته لجماهير الأهلي

ترددت أنباء في الساعات الماضية، عن إمكانية توقيع اتحاد الكرة، عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بالإيقاف من مباراتين إلي أربعة، بسبب إشارات الإساءة التي وجهها لجمهور الأهلي بنهائي بطولة كأس مصر.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه بموقع فيسبوك "تقارير": "اتحاد الكرة يستقر على إيقاف شيكابالا والتفكير حاليًا في إيقافه مباراتين أو 4 مباريات بعد واقعة نهائي كأس مصر".

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.