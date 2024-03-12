مدير الـ CIA: هناك أمل للوصول إلى اتفاق بغزة ولكنها عملية صعبة

أبدى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، اليوم الثلاثاء، قدرا ضئيلا من الأمل في إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، قائلا إنه "لا تزال هناك إمكانية" للتوصل إلى مثل هذه الصفقة، لكنها "عملية صعبة للغاية".

وأضاف بيرنز في كلمة له أمام أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: "لا أعتقد أن أي شخص يمكنه ضمان النجاح، والشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ بالنسبة للمدنيين الأبرياء الذين يعانون في غزة، وبالنسبة للرهائن وعائلاتهم، وأعتقد أنهم أسوأ بالنسبة لنا جميعًا".

ويعتبر بيرنز هو المفاوض الرئيسي للجانب الأمريكي في عمليات المفاوضات، حيث عملت الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوسط في صفقة من شأنها أن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل وقف القتال.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ليس وشيكا.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لشبكة CNN: "نحن منخرطون الآن في حوار بناء بين الجانبين؛ الوضع على الأرض صعب للغاية، ونحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وأضاف أن القضايا لا تزال قائمة، بما في ذلك تحديد المكان الذي ستنتهي فيه القوات الإسرائيلية، وعدد الأشخاص الذين سيتحركون من وإلى غزة، وكيف يمكن أن تدخل المساعدات إلى القطاع.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: "نحن نتبادل الحوار بين الطرفين، وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحقق شيئاً في اليومين المقبلين".