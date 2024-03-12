الخارجية القطرية: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "ليس وشيكا"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ليس وشيكا.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لشبكة CNN: "نحن منخرطون الآن في حوار بناء بين الجانبين؛ الوضع على الأرض صعب للغاية، ونحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وأضاف أن القضايا لا تزال قائمة، بما في ذلك تحديد المكان الذي ستنتهي فيه القوات الإسرائيلية، وعدد الأشخاص الذين سيتحركون من وإلى غزة، وكيف يمكن أن تدخل المساعدات إلى القطاع.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: "نحن نتبادل الحوار بين الطرفين، وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحقق شيئاً في اليومين المقبلين".

وأشار الأنصاري إلى أن هناك حاجة إلى شكل جديد من المفاوضات هذه المرة، مضيفا: "جربنا صيغة الوقفة اليومية في المرة الماضية، ولم تنجح، لأنه في النهاية سيختلف الطرفان على القوائم وكيفية تنفيذها، ونحن بحاجة إلى مرحلة أولى أكثر شمولاً تتيح لنا بعض الوقت لبدء المفاوضات للمراحل التالية".

وقال إن بعض المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديهم مفاتيح تأمين الصفقة في الوقت الحالي، وحثهم على النظر في المفاوضات.

وتابع: "كل يوم يمر يشكل خطراً على حياة الرهائن، وخطراً على حياة المدنيين في غزة، وليس من مصلحة أحد، وخاصة شعب إسرائيل وأمن إسرائيل، أن تستمر هذه الحرب".