إيفا فارما تستورد قلم مونجارو كويك بن الأصلي لمكافحة السمنة ومرض السكري من النوع الثاني بمصر

أعلنت مجموعة إيفا فارما عن استيراد مونجارو كويك بن (تيرزيباتايد) في مصر لمكافحة مرض السكري من النوع الثاني، حيث ﻳﻘﻠل ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻛﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﺴم ﻋﻨدﻤﺎ ﺗﻛون ﻤﺴﺘوﻳﺎت السكر مرتفعة، وعلاج السمنة (مع مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 27 كجم/متر مربع)، حيث تم تطوير دواء مونجارو (تيرزيباتايد) وتصنيعه عالميًا بواسطة شركة إيلي ليلي آند كومباني.

تحول في حياة المرضى المصابين بالسمنة

وأبرمت مجموعة إيفا وليلي اتفاقية لاستيراد وتوزيع مونجارو في مصر، الذي يُحدث تحولًا في حياة المرضى المصابين بالسمنة (مع مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 27 كجم/متر مربع) ومرض السكري من النوع الثاني، حيث ﻳﻘﻠل ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻛﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﺴم ﻋﻨدﻤﺎ ﺗﻛون ﻤﺴﺘوﻳﺎت اﻟﺴﻛﺮ ﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وتم تطوير وتصنيع دواء مونجارو (تيرزيباتايد) بواسطة شركة إيلي ليلي آند كومباني على مستوى العالم. ومجموعة إيفا هي المسئولة عن تسويقه وتوزيعه في مصر.

مونجارو إنجاز علمي في مجال العلاج

وصرح د. رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لمجموعة إيفا: "يمثل مونجارو إنجازًا علميًا في مجال العلاج. وجعله متاحًا للمرضى المصريين في شكل قلم كويك بنTM يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام لكل من أخصائيي الرعاية الصحية ومرضى السكري من النوع الثاني والسمنة."

وأضافت بياتا فسيلو، نائب الرئيس الأول والمدير العام للتحالفات في ليلي: “يعيش أكثر من 76% من البالغين في مصر حاليًا بمؤشر كتلة جسم مرتفع. نحن متحمسون لإحضار مونجارو إلى مصر بالتعاون مع إيفا جروب، المسئولة عن تسويق وتوزيع مونجارو في مصر. وبصفتنا المُصنع القانوني الوحيد لتيرزيباتايد، نلتزم ببذل كل ما في وسعنا لتلبية الطلب على أدويتنا في مصر.”

ومن الجدير بالذكر أنه في أول 2025، أعلنت إيفا فارما عن استيراد مونجارو في صورة "فيال" من إنتاج ليلي في السوق المصرية لتلبية احتياجات المرضى. والآن، يتم استيراد قلم مونجارو®️ كويك بنTM للمرضى المصريين، ما يمثل مستوى جديدًا من السهولة وتعزيز الإتاحة وإمكانية الوصول للمرضى الذين يحتاجون إلى تناول الدواء بانتظام وفقًا لإرشادات المتخصصين في الرعاية الصحية.