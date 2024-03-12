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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تكشف آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة واجتياح رفح

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوضحت هواجسها لـ إسرائيل بشأن القيان بأي عملية عسكرية في رفح، ولم تتلق أي خطة تتعلق بذلك.

 

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بدون حماية المدنيين هي أمر لن يحظى بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد سوليفان، أن مسار الاستقرار والسلام في المنطقة لا يكمن في اجتياح رفح، لافتا إلى أن واشنطن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن رفح.

 

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبر عن قلقه بشأن حماية المدنيين في قطاع غزة والمساعدات الإنسانية، ويسعي للإفراج عن كل الرهائن في غزة.

 

وأضاف: "نعمل بشكل يومي للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى عودة الرهائن من قطاع غزة، ولا نعرف أي معلومات عنهم".

 

وقال سوليفان في مؤتمره الصحفي، إن هناك مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يشمل الإفراج عن الجرحى والنساء، لافتا إلى أن الكرة في ملعب حماس.

 

وتابع: "نشجع إسرائيل للبقاء منخرطة في المفاوضات، وهناك أمل للتوصل إلى هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وعلى جهات أخرى للضغط على حماس للإفراج عن الجرحى والمسنين والنساء.

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