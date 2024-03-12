صحيفة عبرية: وفد من حماس يصل القاهرة لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع المسؤولة الأمريكية جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات للمحاصرين بغزة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار؛ أكد الأنصاري أن الوضع معقدٌ بشكل كبير لكن المفاوضات مازالت قائمة.

وشدد على أن الجهود القطرية والإقليمية مستمرة ليكمل الأهل في غزة شهر رمضان بدون أعداد يومية من الشهداء جراء القصف.

وبين أن قطر ما زالت تنادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود، مؤكدا أن الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية.