تحلم بالأمومة وتخاف المرض.. أسرار تكشفها درة للمرة الأولى

كشفت الفنانة درة عن واحدة من أصعب التجارب في حياتها، وهي تعرضها للإجهاض أكثر من مرة.

وقالت درة، خلال أحد البرنامج، المذاع على إحدى الفضائيات، إنها تعرضت للإجهاض مرتين.

وأضافت: "إرادة الله إن ميكملش الحمل والموضوع كان مؤلما جداً، خصوصاً أنه أكتر من مرة".

وذكرت درة أن هذه التجربة من أصعب التجارب التي تمر بها المرأة، مؤكدة أنها لم تكن سهلة بالنسبة لها.

وأضافت: "أكتر حاجة بتمناها في الحياة هي الأمومة"، مشيرة إلى أن الأمر حساس للغاية وأنها لا تحب الحديث عنه نظراً لخصوصيته الشديدة.

