خطر غير مرئي داخل أسماك الرنجة… يمكن أن يسبب كارثة

سمكة الرنجة من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في المناسبات الاجتماعية، ولكن من الناحية الطبية والبيولوجية، قد تحمل هذه الأسماك ضيفاً ثقيلاً غير مرغوب فيه يُعرف بـ دودة الأنيساكس (Anisakis).

دودة الأنيساكس هي نوع من الديدان الخيطية Nematodes التي تعيش دورة حياتها في الجهاز الهضمي للثدييات البحرية (مثل الفقمة والحيتان). تخرج بيض هذه الديدان مع فضلات الحيتان لتفقس في المياه، ثم تتغذى عليها القشريات الصغيرة، والتي بدورها تؤكل من قبل الأسماك مثل الرنجة والماكريل والسلمون.

في هذه المرحلة، تستقر اليرقات في تجويف بطن سمكة الرنجة أو تخترق عضلاتها (اللحم)، وتكون على شكل لولبي صغير شفاف أو أبيض اللون.

يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق تناول أسماك الرنجة النيئة، أو المملحة تمليحاً خفيفاً، أو المدخنة تدخيناً بارداً دون تعرضها لدرجات حرارة كافية لقتل اليرقات. بمجرد دخولها جسم الإنسان، تحاول اليرقة اختراق جدار المعدة أو الأمعاء، مما يسبب تهيجاً شديداً يُعرف بـ داء الأنيساكس (Anisakiasis).

