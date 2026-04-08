قالي ريحتك وحشة.. واقعة مؤلمة لـ حمادة هلال مع مطرب شهير

استعاد المطرب حمادة هلال ، واقعة قديمة تعرّض لها في بداياته، حين وجد نفسه في موقف محرج خلال إحدى حفلات الزفاف، قبل أن تتغير الأدوار تمامًا بعد سنوات من النجاح.

وروى هلال، خلال إستضافته في برنامج Mirror أنه كان متواجدًا في محافظة الإسماعيلية برفقة صديق له، حيث توجها لحضور حفل زفاف، لافتًا إلى أنه في تلك الفترة كان يسعى للغناء في أي مناسبة تتاح له.



وأوضح أنه لم يكن يرتدي ملابس رسمية مثل باقي الحضور، بل كان بملابس عادية، كما أنه مرّ قبل الحفل على سوق السمك، ما جعله يحمل رائحة نفاذة في ملابسه.

وأضاف أن أحد الحضور اقترح على مطرب شهير كان يحيي الحفل أن يتيح له فرصة الغناء، قائلًا: “صوته حلو”، إلا أن الرد جاء صادمًا، حيث رفض المطرب الأمر بشكل مهين، وطلب منه الابتعاد بسبب رائحة ملابسه، وهو ما وضعه في موقف محرج أمام الجميع.

