الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل

محمود نوفل

أكدت وزارة الداخلية الإيرانية أن طهران لن تتأثر بوهم فرض الحصار لامتلاكها أكثر من 8 آلاف كم من الحدود البرية والبحرية.

وطالبت الداخلية الإيراني جميع مسئولي المحافظات الحدودية تسهيل استيراد السلع الأساسية لإبطال التهديد بحصار إيران.

وحذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي من إن أي قطعة بحرية تحاول فرض حصار في مضيق هرمز "ستغرقها القوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف بروجردي أن ما وصفه بـ"رمز القوة الأمريكية"، في إشارة إلى حاملات الطائرات، لم يظهر فاعلية في مواجهة إيران، معتبرا أن واشنطن تراجعت بمدمراتها من المنطقة خوفا من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية.

وشدد المسئول الإيراني على أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا على مضيق هرمز بأنه "يفتقر إلى أي أساس عسكري"، معتبرا أن الإجراء "مجرد استعراض دعائي".

نوه بأن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل اللازمة لفرض حصار على المضيق"، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مستعدة لدعم هذه الخطوة.

وأكد بروجردي أن أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه "سيواجه برد مباشر"، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستتعامل مع أي محاولة من هذا النوع قبل تنفيذها".

