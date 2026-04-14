رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام

قال ديفيد بارنيا رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي أن مهمتهم لم تكتمل بعد في إيران، وإنها لاتكتمل إلا عند استبدال النظام الإيراني.

وذكر رئيس الموساد أن تخطيطنا هو أن تستمر حملتنا ضد إيران حتى يتم تحقيق الأهداف.



في التفاصيل ، قال مدير الموساد ديفيد بارنيا إن جهاز المخابرات الموساد كان يعمل "في قلب طهران" خلال الحملة الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

قال: "لقد قدمنا ​​معلومات استخباراتية دقيقة للقوات الجوية، وقمنا بضرب صواريخ كانت تهدد إسرائيل".

أضاف رئيس المخابرات: "لكن مهمتنا لم تكتمل بعد. لم نكن نعتقد أن هذه المهمة ستنتهي فور انتهاء المعارك. لكننا خططنا بشكل مكثف لاستمرار حملتنا وتحقيق نتائج حتى في الفترة التي تلي الضربات في طهران".