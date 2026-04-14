وزير الإعلام اللبناني: حل الأزمة الراهنة عبر التفاوض والحرب لا تجلب إلا الدمار

أكد وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، اليوم أن الحل للأزمة الراهنة يكمن في اعتماد آلية التفاوض برعاية دولية، مشددًا على أن الحرب لا تنتج سوى مزيد من الدمار في لبنان. وقال: "نحن ذاهبون إلى الحل الذي سبق وطرحه الرئيس عون"، في إشارة إلى المبادرة الرئاسية الداعية لوقف إطلاق النار والانخراط في مسار تفاوضي.

جاء ذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا ،مشيرا

إلى أن جهود رئيس الجمهورية واضحة في الدعوة إلى وقف الحرب والتشديد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن العمل جارٍ ضمن هذا الإطار.

كما أوضح أنه وضع الرئيس في أجواء التحركات الجارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الدولية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين، لافتًا إلى عقد لقاءات مع مسئولين دوليين وسفراء أوروبيين وتقديم مذكرات احتجاج لحماية الإعلاميين أثناء تأدية عملهم.

وأضاف مرقص أنه بحث مع الرئيس عون أبرز جهود وزارة الإعلام خلال المرحلة الأخيرة، خصوصًا في ظل الحرب والتحديات الراهنة، مؤكدًا العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات المحلية والدولية، ومنها اليونسكو، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق حملات توعية وتوحيد الخطاب الوطني، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية في الإعلام ووسائل التواصل لما يشكله من خطر على السلم الأهلي.