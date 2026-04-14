وزيرا الخارجية الإماراتي والسعودي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، آخر مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد من نظيره السعودي، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واستعرض الجانبان خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.