البورصة السلعية.. تنسيق بين 4 وزراء لضبط الأسواق وحوكمة 50 مليار دولار تجارة
وزير الاستثمار: ميكنة وتنظيم تداول السكر والبليت والقطن عبر البورصة السلعية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين القادمين من غزة لتلقي العلاج داخل مصر
المغرب.. الحكم على 18 سنغاليا بالسجن بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
هل يدفع أوسكار رويز فاتورة أزمة الأهلي؟.. اتحاد الكرة يرد ويكشف كواليس التصعيد
كبير أساقفة الفلبين لـ الأزهري: عازمون على إرسال أساقفة للتدريب بالأوقاف
الأموال مقابل السلام.. بيان عاجل من قطر بشأن وقف الهجمات الإيرانية
استغاثة داخل إحدى مواصلات مصر الجديدة.. وشاهد عيان: نفس الشخص بيتكرر وبيشتم أي حد يرفض يديله فلوس
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
شريف الصياد فى حوار لـ “صدى البلد”: صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلى 6.5 مليار دولار ونستهدف 14 مليارًا بحلول 2030
شريعة القاهرة تعقد مؤتمرها السادس حول "بناء مجتمع متماسك".. السبت المقبل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور
الفستق وشوكولاته "دبي".. أسعار التسالي تقفز لأعلى مستوى بسبب الحرب

لم تعد تداعيات التوترات المرتبطة بـ إيران مقتصرة على النفط أو أسواق الطاقة، بل امتدت هذه المرة إلى أحد أشهر المكسرات في العالم: الفستق. فبحسب تقارير اقتصادية حديثة نشرتها وكالة بلومبيرج، قفزت أسعار الفستق عالمياً إلى أعلى مستوى لها منذ نحو ثماني سنوات، في انعكاس مباشر لاضطرابات الإمدادات وتزايد الطلب العالمي.

وسجل سعر الفستق القياسي نحو 4.57 دولارات للرطل خلال مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018، كما ارتفع بنحو 30% مقارنة بنهاية عام 2023. هذه الزيادة اللافتة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة مزيج معقد من العوامل، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي أثرت على صادرات إيران، التي تعد ثاني أكبر منتج للفستق في العالم.

ولا يعد الفستق مجرد "تسالي" عادية، بل يدخل في مجموعة واسعة من المنتجات اليومية، من الحلويات الشرقية إلى الآيس كريم والمشروبات، ما يجعل أي خلل في إمداداته سريع الظهور على رفوف المتاجر وأسعار المنتجات. ومع تراجع الصادرات الإيرانية بسبب الأوضاع الراهنة، بدأ السوق العالمي يشعر بالضغط.

ولم تكن هذه الأزمة وليدة اللحظة، إذ يعاني قطاع الفستق الإيراني منذ سنوات من العقوبات والتحديات اللوجستية، لكن التوترات الأخيرة زادت الوضع تعقيداً. كما ساهم تراجع المحصول المتوقع لعام 2025 في تقليص المعروض، ما خلق فجوة أكبر بين العرض والطلب.

اللافت أن الطلب على الفستق يشهد طفرة غير متوقعة، مدفوعة بعوامل "خفيفة" الطابع، مثل انتشار شوكولاتة "دبي" المحشوة بالفستق على مواقع التواصل منذ أواخر 2023، وهو ما أشعل شهية المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. كذلك، توسعت علامات عالمية في تقديم منتجات تعتمد على الفستق، ما زاد الضغط على الإمدادات.

ورغم أن الولايات المتحدة تنتج نحو 40% من الفستق عالمياً، فإن ذلك لم يكن كافياً لاحتواء الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة مع استمرار اضطرابات الشحن. فقد أشارت التقارير إلى أن خطوط شحن ألغت حجوزات إلى الشرق الأوسط منذ أوائل مارس، كما تأثرت الإمدادات إلى أسواق رئيسية مثل الهند.

ويحذر خبراء من أن استمرار الأزمة قد يدفع شركات الأغذية إلى رفع أسعار منتجاتها أو حتى تعديل وصفاتها، وربما استبدال الفستق بأنواع أخرى من المكسرات. وهنا يتحول الفستق من مجرد مكون لذيذ إلى مؤشر اقتصادي يعكس كيف يمكن للصراعات الجيوسياسية أن تصل إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي

المخرج عمرو عرفة يطلب الدعاء لـ حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية

ليفربول وباريس سان جيرمان

دوري الأبطال يكتب التاريخ.. إنجاز جديد ينتظر ليفربول وباريس سان جيرمان

وسام أبو علي

تعليق الاتحاد الفلسطيني بعد إصابة وسام أبو علي بالصليبي

بالصور

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

الفسيخ والفشل الكلوي
الفسيخ والفشل الكلوي
الفسيخ والفشل الكلوي

أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد